Wolf im Berner Jura: Abschussbewilligung ausgelaufen

Ein erwachsener Wolf benötigt täglich etwa 2 bis 3 Kilogramm Fleisch, um seinen Energiebedarf zu decken. Solange er dabei nur den Wildbestand reguliert scheint ein Zusammenleben möglich. Während die Wolfsjagd in den Kantonen Wallis und Graubünden auf Hochtouren läuft, blieb eine solche im Bern Jura bisher aus. Denn es gibt im Jura keine Wolfsrudel. Doch ein solches Rudel braucht es auch, nicht um grosse Schäden anzurichten.

So werden einem einzelnen Wolf im Berner Jura von Ende Juli bis Mitte Oktober 36 Nutztierrisse zugeschrieben. Unterschied zwischen Bern und Jura Fehlte – trotz dieser zahlreichen Risse – anfangs die rechtliche Grundlage für einen Abschuss, hat der Kanton Bern diese am 25. Oktober erteilt. Erst eine spezielle Umzonung durch das Bundesamtes für Umwelt (BAFU) hat eine solche Abschussbewilligung auf Ersuchen des Kantons hin ermöglicht, heisst es in einem Bericht vom «Bund». Diese Abschussbewilligung ist am 24. Dezember ausgelaufen. Der Wolf ist vermutlich bereits Mitte Oktober weitergezogen





