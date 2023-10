Wohnungsknappheit und höhere Mieten führen zu Veränderungen im Haushaltsverhalten

«Bei der Bildung neuer Haushalte zeigt sich, dass die Schweizer Bevölkerung ihr Nachfrageverhalten der Situation der Wohnungsknappheit und der höheren Mieten angepasst hat − gezwungenermassen.» Zu diesem Schluss kommt die Immobilienfirma Wüest Partner AG in ihrem aktuellen Immobilien-Monitoring. Was das genau heisst, zeigt sich bei näherer Betrachtung der Zahlen.

Seit 2021 ist eine Trendwende zu beobachten: Die Zunahme von Kleinsthaushalten hat sich enorm abgeschwächt. Die Anzahl grosser Haushalte nimmt zu. Der Zeitpunkt dieser Trendwende lässt Schlüsse auf den Grund zu. Just im Jahr 2021 ist die Anzahl leerstehender Mietwohnungen zum ersten Mal zurückgegangen. Die tiefen Leerstandzahlen sind laut den Verfassern des Monitorings ausserdem nicht mehr auf die urbanen Zentren beschränkt. Gleichzeitig hat sich der Anstieg der Mieten seit 2021 merklich beschleunigt.

In den fünf Jahren zwischen 2016 und 2021 sind die Mieten schweizweit durchschnittlich um 4 Prozent gestiegen. Seither dauerte eine Steigerung um weitere 4 Prozent nur noch 2.5 Jahre. Der Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank hat seine Wirkung dabei noch nicht entfaltet. Die ersten Bescheide sind in den letzten Monaten in die Haushalte geflattert, die Mieterhöhungen treten aber in den meisten Fällen erst in den kommenden Monaten in Kraft. Wüest Partner rechnet deshalb für 2024 mit einem Anstieg der bestehenden Mieten um durchschnittlich 3.7 Prozent. headtopics.com

Die Wahl der Wohnform spiegelt nicht unbedingt die tatsächlichen Wünsche wider. Autor: Immobilien-Monitoring 2024 Das alles beeinflusst das Wohnverhalten der Schweizer Bevölkerung. Wie im Monitoring steht: «Das Angebot formt die Nachfrage.» Viele Menschen, die einen neuen Haushalt gründen, seien gezwungen, nicht alleine, sondern mit anderen Menschen zusammenzuwohnen.

