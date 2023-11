Wohlhabende in der Zentralschweiz: Feusisberg ist ein Hotspot der Reichen

In der Zentralschweiz leben so viele Wohlhabende wie sonst kaum irgendwo in der Schweiz. Sie besitzen Aktien oder Kunstwerke in Millionen- bis Milliardenhöhe, bewohnen Villen mit Seeanstoss – und sorgen für gefüllte Staatskassen. Zumindest in einzelnen Gemeinden.Feusisberg wirkt zunächst wie eine durchschnittliche Schweizer Gemeinde. Die Kartonsammlung kommt alle drei Monate, die Läden sind sonntags geschlossen und im Restaurant Adler wird wohl auch nur mit Wasser gekocht

. Erst ein kurzer Fussmarsch – oder eine Fahrt mit dem Rolls-Royce – in Richtung Eliteviertel sowie ein Blick in die Schwyzer Steuerstatistik verdeutlichen es: Feusisberg ist ein Hotspot der Wohlhabenden.Bussenärger an Allerheiligen beim Friedhof Friedental: Jetzt spricht der Verantwortliche – und storniert die Rechnungen Ausgerechnet an Allerheiligen wurden beim Friedhof Friedental in Luzern mehrere Besucher wegen Falschparkierens gebüsst. Die zuständige Firma Parkix räumt Fehler ein und zeigt sich kulant. Die Bussen seien jedoch alle korrekt gewesen.«Es gibt Leute, die mir den Tod wünschen»: Schweizer Jüdinnen und Juden sprechen von einem neuen Angstgefühl

LUZERNERZEITUNG: So entwickelt sich der Fachkräftemangel in der ZentralschweizSo entwickelt sich der Fachkräftemangel in der Zentralschweiz

LUZERNERZEITUNG: Wo die Zentralschweizer Superreichen leben – und was sie uns bringenIn der Zentralschweiz gilt als Hotspot der Superreichen. Sie bewohnen Villen mit den Namen «Butterfly» oder «Rose» – und sorgen für gefüllte Staatskassen.

SRFLUZERN: Lockerung bei Wolfsabschuss betrifft Uri vorerst nicht - Regionaljournal ZentralschweizIn der Schweiz dürfen Wölfe künfitg auch als präventive Massnahme abgeschossen werden. Das hat der Bundesrat entschieden. Im Kanton Uri, wo es in der Vergangenheit Wolfsrisse gab, ändert sich dadurch im Moment nichts, weil sich die Neuerung nur auf Rudel bezieht. Solche gibt es in Uri keine.

SRFLUZERN: So sucht Luzerner Mitte-Partei Nachfolge für Parteipräsidium - Regionaljournal ZentralschweizNach dem Rücktritt des Luzerner Mitte-Präsidenten Christian Ineichen, der seine Partei kritisierte, nimmt nun eine fünfköpfige Findungskommission die Arbeit auf. Unter dem Vorsitz von Ida Glanzmann will sie der Delegiertenversammlung am 1. Februar 2024 eine Nachfolge präsentieren.

