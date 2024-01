Wo braucht die Stadt neue Veloabstellplätze?

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, sich zum bestehenden Veloabstellkonzept zu äussern. Konkret will die Stadt herausfinden, an welchen Orten bestehende Abstellplätze aufgewertet, erweitert oder neue realisiert werden sollen. An welchen Orten braucht es neue Veloabstellplätze, wo müssen sie ausgebaut werden? Die Bevölkerung darf sich zu diesen Fragen äussern.. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Quartiere Lachen und Südost kommen als erstes zum Zug.

Sie können ab sofort an der Umfrage teilnehmen. Die Mitwirkung in diesen beiden Quartieren dauert bis 17. Mär





