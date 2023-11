WM-Vergabe 2034: Saudiarabien erhält den Zuschlag trotz Kritik

Vergabe überrascht nicht Die Vergabe überrascht trotz aller Kritik überhaupt nicht. «Nach den Investitionen, die wir gerade in den Fussball und den Sport generell sehen, ist eine Fussball-Weltmeisterschaft quasi der logische Höhepunkt und in gewisser Art und Weise auch die Fortsetzung dessen, wie es Katar gemacht hat», sagte der Islam- und Politikwissenschaftler Sebastian Sons der DPA.

