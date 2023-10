Wirtschaftsstimmung in der Eurozone auf tiefstem Stand seit Jahren

ist im Oktober auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 93,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Es ist der niedrigste Stand seit November 2020 und die sechste Abschwächung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 93,0 Punkte gerechnet. In der Industrie, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern trübte sich die Stimmung ein. Verbessert hat sie sich im Dienstleistungssektor und ein wenig in der Bauwirtschaft. In den grossen Mitgliedsländern Spanien und Deutschland hellte sich die Stimmung auf. In Frankreich und Italien trübte sie sich hingegen ein.

Seit Jahren wird erstmals wieder mehr geheiratet2022 haben im Kanton Luzern rund 2100 Paare standesamtlich geheiratet, deutlich mehr als im Vorjahr. Weiterlesen ⮕

Nach über 20 Jahren im Amt: Michael Götte tritt aus dem St.Galler Kantonsrat zurückAm 22. Oktober wurde Michael Götte als Nationalrat für den Kanton St. Gallen bestätigt. Wie angekündigt tritt er nun nach 20 Jahren aus dem Kantonsrat zurück. Weiterlesen ⮕

«Friends» Star Matthew Perry im Alter von 54 Jahren gestorbenDer Schauspieler Matthew Perry, bekannt aus der Serie «Friends», wurde tot in seinem Haus gefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Perry hatte in seiner Autobiografie über seinen Kampf gegen Suchtprobleme geschrieben. Zahlreiche Fans und Stars zeigen sich bestürzt über seinen plötzlichen Tod. Weiterlesen ⮕

Seit zweieinhalb Jahren erfolglos: Der SCB kann einfach keine Penalties schiessenBern zeigt ein starkes Spiel, zieht gegen den EVZ aber zum zweiten Mal im Penaltyschiessen den Kürzeren. Alle fünf Schützen scheitern. Die Bilanz ist alarmierend. Weiterlesen ⮕