Wird Globus bald thailändisch?

Die Warenhaus-Kette Globus sucht offenbar neue Investoren, nachdem der aktuelle Teilbesitzer in finanziellen Schwierigkeiten stecken soll. (Archivbild)Die Signa-Gruppe, zu der auch Globus gehört, hat Geldnöte. Nun sucht die Warenhauskette offenbar neue Investoren. Als möglicher frischer Geldgeber wird die Central Group aus Thailand gehandelt.

Steigende Zinsen bringen den Unternehmer und Signa arg in Bedrängnis. Woher das zusätzliche Geld kommen soll, ist unklar: Neue Investoren seienEreignisse, die in den letzten Tagen vermehrt ans Licht kamen, lassen darauf schliessen, dass in der Unternehmensgruppe Alarmstufe Rot herrscht. Die Bauarbeiten am Elbtower in Hamburg mussten vorerst gestoppt werden, wegen ausstehender Zahlungen von Signa. Quelle: Imago.

Signa ist eine der grössten privaten Immobilieneigentümern in Europa. Die Gruppe hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 zu einem verschachtelten Konstrukt entwickelt, in dem neben René Benko verschiedene vermögende Privatpersonen investiert haben. Sie teilen sich unter anderem die Liegenschaften diverser Luxuskaufhäuser wie KaDeWe, Globus oder die Selfridges Gruppe. headtopics.com

So musste der Online-Sporthändler Signa Sports United (SSU) Insolvenz anmelden. Grosse Immobilienprojekte wie der Elbtower in Hamburg mussten wegen ausstehender Zahlungen von Signa ihre Bautätigkeiten niederlegen und Investoren deuteten in aller Öffentlichkeit an, Anteile an der Unternehmensgruppe verkaufen zu wollen. Zudem soll der bekannte Sanierer Arndt Geiwitz auf den Plan gerufen worden sein, um die Gruppe unter die Lupe zu nehmen.

Dass Signa in finanziellen Schwierigkeiten stecken könnte, machte sich bereits in diesem Frühjahr bemerkbar, als Benko 49,9 Prozent der Berliner KaDeWe-Liegenschaft an seinen thailändischen Geschäftspartner, die Central Group, verkauft hatte. Wenige Monate später veräusserte Signa die österreichische Möbelkette Kika/Leiner, die das Imperium erst 2018 erworben hatte. headtopics.com

