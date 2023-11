«Wir wollen das beste für Spieler, Turniere und Fans»

Vergangene Woche stand der Pole im Bauch der St. Jakobshalle und sprach über seine Unterstützung für die PTPA. Hurkacz ist 1,96 m gross, die Nummer 11 der Welt und hat in seiner Karriere schon 12,5 Mio. Dollar verdient. Doch der 26-Jährige aus Breslau ist schüchtern, er spricht leise.

In kaum einem Sport dauert die Saison so lang, und das in einer eigentlichen Terminhatz von Ende Dezember bis Mitte November mit mehreren langen Reisen über Zeitzonen und Kontinente hinweg. Ein Kritikpunkt, der auf den ersten Blick marginal erscheint: immer wieder wechselnde Bälle. Die Turniere wählen diese nach Preis und Sponsorenverträgen, die Spieler wünschen sich mehr Einheitlichkeit.

Wenige Tage später tönte es am US Open bei Alexander Zverev dann aber so: «Wenn es windig wird, ist es unfassbar schwierig, Tennis zu spielen mit diesem Ball», sagte der deutsche Olympiasieger. «Ich habe das Gefühl, dass dieser Ball zu leicht ist.» Einig sind sich allerdings alle, dass es ein Unding ist, dass im Sommer auf der Nordamerika-Tour innerhalb von drei Wochen mit drei verschiedenen Ballmarken gespielt wurde.

«Es gibt auch bei den Turnieren viele verschiedene Ansichten», stellte Hurkacz fest. «Manche hören zu, andere weniger.» Unter den Spielern spürt er aber ein Umdenken. «In diesem Jahr hat sich eine ziemliche Dynamik entwickelt.» Bereits über 250 Spielerinnen und Spieler sollen mittlerweile Mitglied sein.

