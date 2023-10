«Wir machen Wahlkampf mit Inhalten, nicht mit Personalien»: Aline Trede, Fraktionspräsidentin der Grünen, eröffnet neben Nationalrat Fabien Fivaz und Parteipräsident Balthasar Glättli die erste Fraktionssitzung nach den Wahlen.Weil auf dem Bundesplatz um 19 Uhr das Lichtspiel startete, galt drinnen im Bundeshaus Lichterlöschen

. Am Samstag entschied die Fraktion alsdann in einer Onlinesitzung: Die Grünen greifen bei den Bundesratswahlen mit einer eigenen Kandidatur im Dezember an. Und an einem Point de Presse machte Parteipräsident Balthasar Glättli die Ansage: «Das Klima gehört in den Bundesrat.» Es ist der einprägsamste Slogan der Grünen im Wahljahr – eine Woche nach den Wahlen.Trotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen.

Kolumne: Badrans #Korrigendum: Niemand berichtet über das wirklich Relevante
Die Medien sprachen von einem «inhaltsleeren Wahlkampf » – dabei sind sie selber schuld daran.

«Wir sind frustriert und können uns das Ergebnis nicht erklären»
Der Verantwortliche spricht nach der ausgesprochenen Disqualifikation gegen seine Athletin von einem Dilemma.

Sind wir bereit für die Abschottung?
Die SVP erringt den Wahlsieg mit einem Luftschloss: einer abgeschotteten Schweiz, die ganz allein über Einwanderung bestimmt. Die Realität ist etwas komplizierter. Eindrücke von der Grenze, aus der geheimen Kommissionssitzung und den Werkhallen einer SVP-Unternehmerin.

Food-Waste: Wir müssen uns an krummes Gemüse gewöhnen
In der Schweiz sinkt die Produktion von Gemüse, Früchten und Getreide. Dabei möchte der Bund genau das Gegenteil.

Klima: «Wir werden demnächst die 1,5 Grad überschreiten»
Mehr Klima schutz, aber ohne Panik! Markus Rex erklärt, was in der aktuellen Debatte falsch läuft – und warum er die Forderung nach Verzicht fürs Klima für problematisch hält.

Es ist ihnen egal, was wir von ihnen halten
Rund zweieinhalb Wochen ist der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel nun her. Fast genau so lange demonstrieren Muslime auf deutschen Strassen und in anderen westlichen Ländern, um ihre, wie es ein Grossteil der deutschen Medien nennt, «Solidarität mit den Palästinensern» zu bekunden.