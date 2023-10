«Wir befinden uns auf einem guten Weg:» Beck Alt erneut zu den beliebtesten Bäckereien der Schweiz gewählt

Im neuesten Voting des grössten Magazins für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum mischt die Bäckerei Alt aus Endingen wieder zuvorderst mit. Inhaber Joël Alt verrät das Geheimnis seines Erfolgs.Die drittbeste Bäckerei der Schweiz kommt aus dem Aargau. Und wiederum ist es die Bäckerei Alt aus Endingen. Das ergab die Umfrage des Gourmetmagazins «Falstaff».

Die Stammgäste hat Joël Alt bei der Stange halten können, und neue Kundschaft ist dazugekommen. Das sei nicht nur Glück, dahinter stecke harte Arbeit, sagt er. «Ich habe ein fantastisches Team und mit unserer wechselnden Produktepalette treffen wir ganz offensichtlich einen Nerv.» Knapp 200 Artikel führt die Bäckerei, gemäss Alt, in ihrem Sortiment.

Die Auszeichnung sporne ihn und sein Team weiter an, sagt Joël Alt. Die Gefahr, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, bestehe nicht. «Im Gegenteil, dafür haben wir es zu streng», sagt der Jungunternehmer. Diesem Umstand ist es auch geschuldet, dass für eine Feier für den Erfolg keine Zeit bleibt. Das werde am Weihnachtsessen nachgeholt, versichert Joël Alt, «Die Mitarbeitenden werden eine tolle Überraschung erhalten. headtopics.com

