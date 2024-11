Winterreifenpflicht: SP-Politikerin fordert gesetzliche Regelung

Trotz Schneefall und eisglatter Strassen fahren einige noch mit Sommerreifen – eine Gefahr für alle Verkehr steilnehmer. SP-Nationalrätin Gabriela Suter will daher nun eine Winterreifenpflicht im Gesetz festlegen.Es ist jedes Jahr das gleiche: Nach dem Herbst kommt der Winter. Es wird kalt und irgendwann schneit es. Obwohl damit gerechnet werden muss, gibt es jedes Jahr einige Überraschte. So auch diese Woche: Trotz schneebedeckter Strassen waren immer noch Autofahrer mit Sommerpneus unterwegs.

Das ist gefährlich, weil Sommerpneus bei niedrigen Temperaturen und eisglatten Strassen deutlich weniger Haftung bieten. Aber verboten ist es nicht. Bei einem Unfall drohen zwar Probleme mit der Versicherung, dennoch dürfte man theoretisch auch im Winter mit Sommerreifen herumkurven.«Das ist total unverantwortlich», sagt SP-Nationalrätin Gabriela Suter gegenüber dem Regional-TV-Sender Tele M1. Es gehe dabei primär um Verkehrssicherheit. «Diese Leute gefährden sich ja nicht nur selber, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer.» Daher fordert sie: Es braucht eine Winterpneu-Pflicht. Wenn es im Gesetz stehe, könne es die Polizei auch präventiv kontrollieren und fehlbare Lenker büssen. Ratskollege Benjamin Giezendanner (SVP) hält davon nicht besonders viel. Er setze eher auf Eigenverantwortung. «Momentan ist es so, dass jeder Autofahrer selber sagen kann, ich montiere jetzt die Winterpneus.» Ob es mit Bevormundung tatsächlich weniger Unfälle gebe, bezweifelt der Transportunternehmer. Wenn beispielsweise in einem warmen Oktober keine Sommerreifen mehr drauf seien. Ohnehin glaubt Giezendanner, dass das Finden eines Stichtages in der Schweiz schwierig sei, weil es im Flachland in der Regel erst nach den Bergregionen schneit. Dass das mit der Eigenverantwortung nicht ganz so funktioniert hat, haben die letzten Tage gezeigt: Für ein Drittel der Unfälle diese Woche sind Sommerreifen verantwortlic

Winterreifenpflicht Verkehrssicherheit Unfälle Sommerreifen Eigenverantwortung

