Wintercheckliste für sicheres Autofahren

Ist man schlecht vorbereitet, kann es im Winter auf den Strassen besonders gefährlich werden. Mit dieser Checkliste werden Ihre Fahrzeuge fit für die kalte Jahreszeit.Bevor das Wetter umschlägt, sollte man seine alten Reifen auf die Profiltiefe überprüfen und allenfalls neue beschaffen.

Winterreifen sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Wer aber aufgrund ungenügender Bereifung einen Unfall verursacht oder den Verkehr behindert, muss mit einer Busse rechnen. Schnell droht auch ein Führerausweisentzug von mindestens einem Monat. In schweren Fällen ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren möglich.Gerade im Winter stehen Autofahrerinnen und Autofahrer häufig vor dem Problem, dass der Wagen nicht anspringt.

Reifentests von Veloplus in einer Eishalle zeigten klare Unterschiede: Mit Winterreifen verkürzt sich der Bremsweg auf einer eisigen Fläche erheblich. Ausserdem gibt es für Velos Spikesreifen. Diese eignen sich vor allem für Leute, die im Winter fast ausschliesslich auf Schnee, Schneematsch oder Eis unterwegs sind. Gemäss Brenn kommen Spikes in der Schweiz aber weniger zum Einsatz als in den nordischen Ländern. headtopics.com

Generell sollte man sein Velo im Winter nicht im Freien stehen lassen, sondern wenn möglich unter einem Dach abstellen. Strassensalz greift auch Velos an, deshalb sollte man es dann am besten nach jeder Fahrt reinigen und mindestens einmal jährlich einen Service machen lassen. «Wer das Velo einmal im Jahr zum Service bringt, hat länger Freude daran und ist vor allem sicherer unterwegs», sagt Brenn.

Bei tiefen Temperaturen unter null Grad sollte man den Akku nur zum Fahren einsetzen und nach der Fahrt sofort aus dem E-Bike nehmen, um ihn bei Raumtemperatur zwischenzulagern. Wer oft im Winter unterwegs ist, kauft eine spezielle Kälteschutzhülle für den Akku. Achtung bei der Reinigung nach der Fahrt: Es darf kein Wasser in den Akku eindringen. Vor einer E-Bike-Reinigung sollte man den Akku also entfernen. headtopics.com

