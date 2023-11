Windisch AG: Drei Algerier (18, 27, 28) nach Taschendiebstahl festgenommen

Dabei wurde sie plötzlich angerempelt und stand einem Mann gegenüber. Während sich dieser gar entschuldigte, spürte die Frau, dass ein zweiter sie von hinten bedrängte. Die Passantin stellte beide zur Rede, wonach sie verschwanden. In der Folge bemerkte sie, dass sich ihr Smartphone nicht mehr in der Jackentasche befand.

Die alarmierte Polizei fahndete nach den Dieben und sichtete im Gebiet Geissenschachen drei Männer, von denen zwei dem gemeldeten Signalement entsprachen. Die Polizei kontrollierte das Trio und suchte auch die Umgebung der dortigen öffentlichen Toilette ab. Dabei fand sie das entwendete Mobiltelefon.

Die Kantonspolizei nahm die drei Verdächtigen für weitere Ermittlungen fest. Es handelt sich um drei Algerier im Alter von 18, 27 und 28 Jahren, die als Asylbewerber in der Region leben.

