Wind verhindert Riesenslalom-Auftakt der Männer in Sölden

Der Riesenslalom-Auftakt der Männer in Sölden fällt der schlechten Witterung zum Opfer. Starke Windböen zwingen die Jury nach 47 Fahrern zum Abbruch. Für die Bündner Fahrer eine bittere Entscheidung.Zum wiederholten Mal konnte der Saisonauftakt der Männer auf dem Rettenbach-Gletscher nicht plangemäss durchgeführt werden. Bereits 2006, 2010, 2017 und 2018 hatten die Athleten unverrichteter Dinge die Heimreise antreten müssen.

«Wir hatten keine andere Wahl», begründete FIS-Renndirektor Markus Waldner den Entscheid der Jury, das Rennen nach einem halbstündigen Unterbruch um 11.45 Uhr abzubrechen. «Die Prognosen zeigten, dass der Wind tendenziell noch stärker werden würde.»«Es ist natürlich schade. Die ganze Skiwelt wollte das Rennen sehen, wir Athleten trainierten sieben Monate darauf hin», sagte Marco Odermatt nach dem Abbruch.

Der Dominator der vergangenen beiden Jahre kam mit Startnummer 6 als Zweitschnellster ins Ziel. Der Topfavorit verlor nach besten Zwischenzeiten im untersten Sektor ohne erkennbaren Fehler viel Zeit und büsste im Ziel auf den Österreicher Marco Schwarz 0,29 Sekunden ein. «Ich bin gut in den Rhythmus gekommen. Es hat von Anfang an gepasst - bis Ende Steilhang», resümierte der 26-jährige Nidwaldner. headtopics.com

Verkraften konnte den Abbruch Loïc Meillard. Das Geburtstagskind, das erstmals mit einer neuen Bindung unterwegs war, verlor im Steilhang bei einem Rechtsschwung den linken Ski und schied aus.

