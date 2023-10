Wilson von Morgan Stanley: «Aktienrallye zum Jahresende ist unwahrscheinlich»

"Die Chancen auf eine Rallye im vierten Quartal sind erheblich gesunken“, sagte Mike Wilson, der bekanntermassen wenig optimistische Chefstratege von Morgan Stanley. Wilson war in der jüngsten Umfrage unter institutionellen Anlegern erneut zum besten Portfoliostrategen gekürt worden.

"Eine geringere Breite, eine vorsichtige Faktorführung, sinkende Gewinnrevisionen und ein schwindendes Verbraucher- und Geschäftsvertrauen sprechen eine andere Sprache als der Konsens, der eine Rallye zum Jahresende hin sieht.“ Wilsons pessimistische Sicht auf Aktien hat sich in den letzten drei Monaten wieder akzentuiert, da sich die Anleger über die Auswirkungen längerfristig höherer Zinssätze Sorgen machen.

Anleger blicken nun auf Hinweise aus der laufenden Gewinnsaison, um die Gewinnaussichten einzuschätzen und herauszufinden, wie Unternehmen den Gegenwind durch die höheren Zinsen verkraften können. Die Gewinnerwartungen seien"für das vierte Quartal und 2024 zu hoch, selbst in einer Wirtschaft, die sich gut entwickelt“, meinte Wilson. headtopics.com

Der Stratege erklärte weiter, der Aktienmarkt nehme zur Kenntnis, dass die Auswirkungen der Straffung durch die US-Notenbank gerade erst in der gesamten Wirtschaft spürbar seien, wobei zinsempfindliche Aktien in den letzten Monaten eine Underperformance verzeichneten. Dagegen beginnen defensive Sektoren, sich besser zu entwickeln als der Energiesektor.

Andere grosse Technologieunternehmen verzeichneten nach der Veröffentlichung solider Gewinne in diesem Monat einen Kursrückgang ihrer Aktien, sodass Anleger möglicherweise nicht verzeihen werden, wenn Apple Schwäche zeigt. Die Aktie kämpft bereits seit längerem darum, die Kursverluste in Grenzen zu halten. headtopics.com

Verrückter Start in die SkisaisonWährend und kurz nach der Pandemie war sich die Branche einig: Die Zeit der Billigpreise für Flugtickets ist vorbei. Überkapazitäten im Markt werde es bis auf längere Sicht nicht mehr geben. Zu gross sei Schock der grössten Krise in der Geschichte der Luftfahrt. Sprich: Ökonomische und ökologische Vernunft würden sich durchsetzen.Schötz/EgolzwilVerrückter Start in die Skisaison: Klimakleber, Wachsverschwörung und ein überraschender Rücktritt mit 23 Jahren