Wildgerichte lösen traditionelle Metzgete in der Ostschweiz ab

Rehrücken statt Blut- und Leberwürste vom Schwein: In der Ostschweiz scheinen Wildgerichte die Metzgete abzulösen. Kulinarisch hat der Herbst einiges zu bieten. Jetzt sind Wildgerichte besonders beliebt. Aber stimmt der Eindruck, dass die traditionelle Metzgete in der Ostschweiz langsam ausstirbt?

:

TAGBLATT_CH: Rehrücken statt Blut- und Leberwürste vom Schwein: In der Ostschweiz scheinen Wildgerichte die Metzgete abzulösenKulinarisch hat der Herbst einiges zu bieten. Jetzt sind Wildgerichte besonders beliebt. Aber stimmt der Eindruck, dass die traditionelle Metzgete in der Ostschweiz langsam ausstirbt?

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Metzgete und Wild in Zürich: Vom Rippli übers Gnagi bis zum RehcarréeIn vielen Lokalen sind noch Wildwochen, bei anderen beginnt bald die Metzgete: höchste Zeit für eine Liste der besten Angebote für Tierisches in der Region.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BZBASEL: «Schon verrückt»: Der grosse Gewinner ist der Bauernverband – doch was hat die Wirtschaft von der Allianz?Die Wirtschafts- und Bauern-Allianz hat ihr Ziel erreicht: Das bürgerliche Lager wurde gestärkt – vorab dank der SVP. Das hilft insbesondere dem Bauernverband. War er mal wieder schlauer als die anderen?

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

SRFNEWS: Unfall im Gotthard-Basistunnel - «Güterverkehr darf wegen Radbruch nicht unter die Räder kommen»Der Präsident der Verkehrskommission, Jon Pult, warnt davor, den Personenverkehr in der Reparaturphase zu bevorteilen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Berninastrasse vor der Wiedereröffnung - das sagt der Gemeindepräsident zum Umweg über ItalienGiovanni Jochum, Gemeindepräsident von Poschiavo, erklärt im Interview mit Radio Südostschweiz, welche Folgen die Blockade für Poschiavo hat.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Tech-Unternehmen S&P 500: Der Glorienschein der «glorreichen sieben» verblasstDer positive Beitrag einer Reihe grosskapitalisierter Tech-Unternehmen zur Kursentwicklung des S&P 500 hat sich seit Spätsommer in Luft aufgelöst.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »