Wil / Gossau SG: Polizeiliche Anweisungen missachtet

Es konnte in Gossau angehalten werden. Die 50-jährige Autofahrerin missachtete zuvor mehrere polizeiliche Anweisungen. Sie war in fahrunfähigem Zustand unterwegs und verfügte über keinen Führerausweis.

Das Auto mit österreichischen Kontrollschildern fuhr auf der Autobahn A1 von Wil Richtung St.Gallen und fiel anderen Verkehrsteilnehmern wegen der unsicheren Fahrweise auf. Kurz nach der Autobahneinfahrt Wil konnte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen das Auto feststellen. Es wurde von einer weiblichen Person gelenkt und fuhr mit ca. 40 km/h in Schlangenlinien, wobei es zu mehreren Beinah-Kollisionen mit der Mittel- und Randleitplanken kam.

Erst nachdem das Blaulicht des Patrouillenfahrzeug eingeschaltet wurde, leistete die Frau Folge und fuhr mit ihrem Auto hinter dem Patrouillenfahrzeug her. Bei der Ausfahrt Oberbüren versuchten die Polizisten abermals, das Auto von der Autobahn zu weisen. Die Frau schenkte den Anweisungen jedoch erneut keine Beachtung und setzte ihre Fahrt Richtung St.Gallen fort. headtopics.com

Bei der Ausfahrt Gossau, wo wegen einer Nachtbaustelle alle Fahrzeuge von der Autobahn geleitet wurden, konnte das Auto schliesslich angehalten werden. Die Fahrerin, eine 50-jährige Frau, wurde für fahrunfähig befunden.

Weiter stellte sich heraus, dass sie keinen Führerausweis besitzt. Sie musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben sowie ein Bussen- und Kostendepositum im dreistelligen Bereich hinterlegen.Restaurant La Favola: Wo Qualität, Tradition und Geschmack aufeinandertreffenIL VERO Pizza Pasta in St. headtopics.com

Autofahrerin missachtet polizeiliche Anweisungen und fährt in fahrunfähigem Zustand weiterEine 50-jährige Autofahrerin wurde in Gossau angehalten, nachdem sie mehrere polizeiliche Anweisungen missachtet hatte. Sie war in fahrunfähigem Zustand unterwegs und hatte keinen Führerausweis. Das Auto mit österreichischen Kontrollschildern fiel anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund der unsicheren Fahrweise auf. Weiterlesen ⮕

A1 bei Gossau SG: Fahrunfähige Autofahrerin (50) ignoriert PolizeiAm Sonntag war eine Autofahrerin (50) auf der A1 in auffälliger Fahrweise unterwegs. Sie wurde in Gossau SG angehalten. Sie verfügte über keinen Führerausweis. Weiterlesen ⮕

Krise des FC Gossau spitzt sich zu: Niederlage gegen den Tabellenletzten BalzersDer FC Gossau verliert in der 1. Liga zum dritten Mal in Folge. Diesmal unterliegen die Fürstenländer daheim dem Tabellenletzten Balzers mit 2:3. Weiterlesen ⮕

Urteil Kreisgericht Wil SG: Nachwuchsbetreuer vergewaltigte TeenagerEin heute 32-jähriger Mann nutzte an einer Mittelschule ein Vertrauensverhältnis aus, um sich gegen ihren Willen mehrfach an Frauen und jungen Mädchen zu vergehen. Weiterlesen ⮕

Fünf Mal Regionalfussball im Livestream: Die U21 des FCSG, Brühl, Kreuzlingen, Gossau und Uzwil ab 16 Uhr im EinsatzAm Samstag ab 16 Uhr gibt es die volle Packung Live-Fussball im Stream: Wir zeigen die Partien der jungen Espen, des SC Brühl, des FC Kreuzlingen sowie von Gossau und Uzwil im Livestream. Weiterlesen ⮕

Grosser Stau auf der Stadtautobahn St.Gallen +++ Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in Arnegg +++ Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕