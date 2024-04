Wien überholt Zürich bei den Passagierzahlen

Lange Zeit war es eine klare Angelegenheit: Im Duell der beiden Flughäfen hatte Zürich die Nase stets klar vorn. Das änderte sich 2019. Wien machte bei den Passagierzahlen einen großen Sprung nach vorn – gleich um mehr als 17 Prozent. Der größte österreichische überholte so erstmals den größten Schweizer Flughafen. «Positiv wirkten sich vor allem die Langstreckenverbindungen sowie neue Flugverbindungen und Frequenzerweiterungen der Airlines aus», schrieb der Wiener Airport damals.

Zudem verwies er auf den «mit dem Wegfall der Air-Berlin-Gruppe seit 2018 eingetretene Aufholeffekt bei der Lowcost-Entwicklung».Und so lagen im Jahr 2019 die beiden Lufthansa-Group-Drehkreuze außerhalb Deutschlands mit 31,7 Millionen Fluggästen in Wien und 31,5 Millionen in Zürich plötzlich fast gleich auf, nachdem die Differenz zwischen ihnen ein Jahr zuvor noch mehr als vier Millionen Passagiere betragen hatt

