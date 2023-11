Wieder mehr Flüge zwischen den USA und China möglich

Mit 70 Flügen pro Woche liegt das Angebot weiter unter dem Vor-Corona-Niveau. Damals lag die Zahl bei 100 Flügen pro Woche. Sieben chinesische Fluggesellschaften werden die Flüge durchführen: Air China, Beijing Capital, China Eastern, China Southern, Hainan, Sichuan und Xiamen Airlines.

