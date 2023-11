Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen. Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Wie prüft SRF die Quellen in der Kriegsberichterstattung?Die Informationen zum Ukraine-Krieg sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind eigene Journalistinnen und Reporter anderer Medien vor Ort, denen man vertrauen kann. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen – also Menschen vor Ort, die Eindrücke vermitteln können. Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen . Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF : Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellen lage, desto wichtiger ist Transparenz . Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Wie prüft SRF die Quellen in der Kriegsberichterstattung?Die Informationen zum Ukraine-Krieg sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind eigene Journalistinnen und Reporter anderer Medien vor Ort, denen man vertrauen kann. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen – also Menschen vor Ort, die Eindrücke vermitteln können. Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen . Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF : Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellen lage, desto wichtiger ist Transparenz . Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kapo Zürich: Halloween - Informationen für Eltern und SchulenAm heutigen Halloween ziehen Kinder und Jugendliche wieder durch die Strassen und fordern 'Süsses sonst gibt's Saures'.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schweizer Medien liefern hochwertige Informationen trotz begrenzter RessourcenDas neuste Jahrbuch 'Qualität der Medien' der Uni Zürich zeigt, dass die Schweizer Medien trotz begrenzter Ressourcen eine bemerkenswert gute und hochstehende Information liefern. Die Analyse von Zehntausenden von Zeitungstexten, Radio- und Fernsehberichten sowie Online-Beiträgen ergab den besten Qualitätswert seit 2015.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Journalisten-Schmähpreis: «Goldener Bremsklotz» für Keller-SutterWegen der Geheimniskrämerei rund um die CS-Übernahme durch die UBS hat die damals federführende Finanzministerin für das «Verhindern von Informationen» eine unehrenhafte Auszeichnung erhalten.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Die Ikone der Klimakleber: Was will diese Frau, die im Nachbarland und darüber hinaus polarisiert?Sie habe auch einst zu den Leuten gehört, die sich über Protestierende ärgern, sagt Lea Bonasera. Heute klebt sie sich auf die Autobahn. Gespräch mit der Vordenkerin der «Letzten Generation».

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕