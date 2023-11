Wie man den Nachlass vorbereitet und Konflikte in der Familie verhindert

Mit dem neuen Erbrecht sind Anfang 2023 die Pflichtteile von Nachkommen gesunken. Damit erhalten Eltern mehr Spielraum, wie sie ihr Vermögen an die Kinder verteilen. So ist es etwa möglich, ein erstes Kind auf den Pflichtteil von 25 Prozent zu setzen und einem zweiten drei Viertel des Nachlasses zukommen zu lassen. In Fachkreisen sind deshalb Stimmen zu hören, die aufgrund solcher Ungleichbehandlung mit mehr Konflikten und zusätzlicher Arbeit für Anwälte rechnen.

Der erfahrene Erbrechtsexperte Peter Breitschmid sieht das weniger dramatisch: «Ich glaube nicht, dass es mehr Streit gibt – es wird aber auch nicht weniger geben





