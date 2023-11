Wie international ist die Schweizer Banker-Elite wirklich?

Unternehmerische Netzwerke und Kapitalbeteiligungen, aber auch die Zusammensetzung des Topmanagements und der Verwaltungsräte von Unternehmen deuten jedoch darauf hin, dass sich eine Wirtschaftselite teilweise herausgebildet hat.In einer neuen Studie der Universität Fribourg gehen die Autoren Pedro Araujo und Eric Davoine nun anhand von Führungskräften im Schweizer Bankensektor der Frage nach, wie mobil die transnationale Wirtschaftselite ist.

Sie stützen sich auf eine Datenbank mit 186 Führungskräften der 28 grössten Schweizer Banken im Jahr 2020 sowie auf 20 Interviews mit Peronalchefs (Chief Human Resources Officers) und 15 Interviews mit Bankmanagern.

Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Führungskräfte im Schweizer Bankensektor im Durchschnitt rund 15,5 Jahre in der Schweiz verbrachten. Rund 1,5 Jahre entfielen auf Europa (ohne Grossbritannien), ein Jahr auf die USA sowie acht Monate auf Grossbritannien oder sechs Monate auf Asien.Insgesamt stellen die Autoren fest, dass transnationale Mobilität im Schweizer Bankensektor nicht verallgemeinerbar ist.

Die meisten Führungskräfte im Schweizer Bankensektor verbringen die Karriere im Heimatland, mit einigen wenigen Auslandsaufenthalten zu Beginn der Bankkarriere, aber selten nach dem 40. Altersjahr. Die Mobilität folgt im Wesentlichen der Geographie der Weltstädte. Die Führungskräfte waren im Laufe ihrer Karriere vor allem in den wichtigsten Finanzzentren der Welt wie New York und London.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Ausgestorben und angesiedelt - Wie die Inzucht dem Schweizer Luchs schaden könnteDie Rückkehr der Luchse gilt als Erfolgsgeschichte des Schweizer Naturschutzes. Heute leben rund 250 Luchse in den Alpen und im Jura und breiten sich langsam auch im Mittelland aus. Dennoch steht es nicht gut um die Zukunft des Luchses in der Schweiz. Das Problem: Inzucht.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Gewalt in der Erziehung: 1 Kind pro Schulklasse wird Zuhause geschlagen.Neue Schweizer Studie zeigt, wie verbreitet körperliche und psychische Gewalt in der Erziehung verbreitet sind.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Können Schweizer Anleger mit «Barrier Reverse Convertibles» Verluste noch abwenden?Strukturierte Produkte wie «Reverse Convertibles» bereiten Schweizer Kleinanlegern nach dem Ende der Nullzinspolitik zunehmend Kopfschmerzen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Mehrheit der Schweizer zufrieden mit finanzieller SituationDie einen denken bei der ersten Gefahr verarmen zu müssen, andere kommen ohne Reserve angstfrei durchs Leben. «Vieles übernehmen wir aus unserer Kindheit», sagt Wirtschaftspsychologin Anne Hermann. Doch als Erwachsene haben wir die Chance, diese Sätze zu ändern und einen positiveren Umgang mit Geld zu finden.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Barrier Reverse Convertibles bereiten Schweizer Kleinanlegern KopfzerbrechenEin Finanzinstrument, das bei Schweizer Kleinanlegern während der Negativzinsphase markant an Beliebtheit gewannen, bereitet je länger desto mehr Kopfzerbrechen. Die Underperformance des Schweizer Aktienmarktes in diesem Jahr droht den Kleinanlegern hohe Verluste zuzufügen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Schweizer Skifahrer Reto Schmidiger kämpft sich zurückVor eineinhalb Jahren strich Swiss Ski den Nidwaldner Reto Schmidiger aus dem Kader. Doch anstatt aufzugeben, kämpft er sich zurück und will seine Karriere fortsetzen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕