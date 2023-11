Wie gross ist die Gefahr? - Studie zeigt hohe Betrugsrate beim Onlineshopping in der Schweiz

Wie gross ist die Gefahr? Wer im Internet Schuhe oder das neuste Smartphone kauft, freut sich am Black Friday über verschiedene günstige Angebote. Leider ist ein Onlinekauf auch immer mit einem Risiko verbunden. In der Schweiz wurde jede zehnte Person schon einmal Opfer eines Betrugs, wie eine Studie von gfs-zürich zeigt. Die Studie zu Betrug beim Onlineshopping Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz wurde schon rund jede zehnte Person (elf Prozent) in einem Onlineshop Opfer eines Betrugs.

Laut einer Studie von gfs-zürich sind sich die Schweizerinnen und Schweizer der Gefahr aber nicht bewusst. Über vier Fünftel (85 Prozent) machen sich selten oder nie Sorgen, dass eine Webseite oder ein Angebot nicht echt sind. Dabei werden regelmässig Geld und Daten gestohlen. Das zeigt die repräsentative Befragung von gfs-zürich im Auftrag von digitalswitzerland und der Mobiliar. Es wurden 1239 Personen aus den drei Sprachregionen befrag





