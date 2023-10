Wie erfolgreich ist X? Das lässt sich von aussen nur schwer beurteilen. Mit der Übernahme hat Elon Musk das Unternehmen von der Börse genommen und gewährt seitdem nur wenig Einblick in die Unternehmenszahlen. Werbung ist die zentrale Einnahmequelle. Die Anzeigeerlöse sind seit der Übernahme um über die Hälfte eingebrochen, wie Musk selbst einräumte. Nun versucht er unter anderem, Bezahlabos und andere Einkommenskanäle auszubauen.

Hat sich der Diskurs auf der Plattform geändert? Ja. Hintergrund: Von einst fast 8000 Stellen verblieben laut Musk gut 1500. Viele der Entlassenen waren im Bereich der Inhaltsmoderation und Desinformationsbekämpfung beschäftigt. «Es gibt mehr Hassrede, mehr Desinformation und eine aggressivere, polarisierte Stimmung», sagt Adrienne Fichter, Techjournalistin beim Onlinemagazin «Republik».

Wie steht es um die Redefreiheit? Musk hat stets betont, für mehr Redefreiheit sorgen zu wollen. «Für ihn heisst Free Speech, dass jeder völlig ungefiltert sagen kann, was er oder sie möchte – auch wenn es auf Kosten anderer geht», sagt Philipp Bachmann, Medienökonom an der Hochschule Luzern. Damit gerät Musk in Konflikt mit den EU-Regulatoren. In der EU ist seit Ende 2022 der DSA (Digital Service Act) in Kraft. headtopics.com

Vollständige Redefreiheit herrscht aber auch unter Musk nicht. Zwar hat er vormals gesperrte Accounts freigegeben, etwa jenen von Donald Trump. Er hat er aber zugleich Konten gesperrt, die ihm nicht gepasst haben.

Was hat sich für Forscherinnen und Forscher geändert? Für manche Studien nutzen sie Daten von Social Media. Sie analysieren etwa das Nutzerverhalten, Posts und Bilder. Den Zugang zu entsprechenden Schnittstellen hat ihnen Twitter früher relativ einfach gewährt. Unter Musk sei das schwieriger geworden, sagt Medienökonom Bachmann – und er bedauert: «Ehemalige Führungspersönlichkeiten von Twitter haben gesagt, dass sie das sehr geschätzt haben. headtopics.com

