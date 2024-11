Wie entsteht Nebel?

Nebel entsteht bei schwacher Sonneneinstrahlung , die von Mitte Oktober bis zur ersten Februarhälfte aufgrund des tiefen Sonnenstandes vorliegt. Wenig Wind in den unteren Luftschichten ist ebenfalls wichtig, mit Ausnahme der Bise. Eine weitere Voraussetzung ist die feuchte Kaltluft , die sich in einem Becken sammeln kann. Eine Inversionswetterlage , bei der es in der Höhe wärmer als am Boden ist, begünstigt die Nebel bildung.

Bei stabilem Hochdruckwetter entsteht nachts Kaltluft, die von den Alpen in Richtung Mittelland fließt oder in klaren Nächten vor Ort gebildet wird. Dies führt zu einer Temperaturumkehrschicht. Da die Sonne im Winterhalbjahr weniger Energie hat, kann sie den entstandenen Kaltluftsee tagsüber nicht vollständig abbauen. Die Temperaturen im Mittelland sinken von Tag zu Tag etwas. Da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme Luft, kommt es mit der Zeit zur Kondensation und Nebelbildung. Die Nebelobergrenze liegt bei 800 bis 900 Metern, wenn sich das Hoch direkt über den Alpen befindet oder wenn die Druckverteilung flach ist. Bei südwestlichen Winden sinkt die Obergrenze auf 500 bis 700 Meter. Mit der Bise steigt die Nebelgrenze wieder: Je stärker die Bise bläst, umso höher steigt auch der Nebel. Diese Veränderungen gelten jedoch nur als Faustregeln. Die Feuchtigkeit in den verschiedenen Luftschichten spielt ebenfalls eine Rolle

Nebel Inversionswetterlage Hochdruck Kaltluft Sonneneinstrahlung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nebel behindert Flugverkehr in Altenrhein: Nicht alle Flugzeuge können wie geplant am Bodensee landenSeit Tagen zeigt sich der Nebel am Bodensee besonders hartnäckig. Ist am Boden eine minimale vertikale Sicht von 300 Metern Höhe nicht gegeben, so muss die People’s-Maschine nach Memmingen ausweichen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Die Schweiz versinkt im Nebel: So wenig Sonne wie nie in den letzten 10 JahrenKeine Sonne, kaum Licht dringt schon seit Tagen durch den Nebel, wie unsere interaktive Karte zeigt. Die Menschen flüchten in die Berge. Dabei sollte es doch immer weniger Nebeltage geben.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Morgarten-Gedenkfeier - Nebel wie 1315Die Morgarten-Schlachtfeier geht wohl im Nebel über die Bühne. Aber Nebel war schon während der Schlacht ein Thema.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Nino Niederreiter: «So lange wie möglich auf dieser Welle reiten»Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets könnte es in der NHL aktuell kaum besser laufen. Der Churer erreicht einen nächsten Meilenstein.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Wollen so lange wie möglich auf dieser Welle reiten»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Ohne Mehreinnahmen will die FDP die AHV-Renten für Ehepaare erhöhen – wie funktioniert dieser Plan?Wie die FDP die AHV-Renten für Ehepaare ohne Mehreinnahmen erhöhen will

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »