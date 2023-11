Wie entsorgt man Spritzmittelreste richtig? Am Inforama Rütti finden Interessierte künftig eine Vielzahl an Produkten zur Behandlung von PSM-belastetem Abwasser vor. Fachexperten erklären den Teilnehmer(innen) der Eröffnung die Funktionsweise der Geräte gleich direkt vor Ort. (Bild: Viktor Dubský) Ohne Spritzer in den Tank: Möglich macht es das so genannte Closed-Transfer-System (CTS).

(Bild: Viktor Dubský) Spritzmittelreste entsorgen, aber wie und mit welchem System? Der erste Demonstrationsbetrieb « Pflanzenschutzmittel und Gewässer » könnte diese Frage für manchen Landwirte n künftig beantworten. Eröffnet wurde dieser letzten Woche auf dem Standort des Inforama Rütti. Entsorgung von PSM-Resten In Zusammenarbeit mit der Agridea und der HAFL wurde dieser innert eines Jahres aufgebaut. Das Ziel ist es, mit regelmässigen..





