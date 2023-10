Wie das «Eldest Daughter Syndrome» Sie als Tochter beeinflusst

Immer die Verantwortung haben, ständig erwachsen sein müssen kaum als Kind gesehen werden: Erfahrungen, mit denen sich viele älteste Töchter herumschlagen müssen.

Oft prägt dieses Verhalten des Leben der Töchter nachhaltig und beeinflusst sie noch als Erwachsene. Betroffene haben dieses Phänomen unter dem «Eldest Daughter Syndrome» zusammengefasst.Älteste Töchter werden oft in jungen Jahren überfordert. - pexels

Dieses Syndrom basiert auf gesellschaftlichen Erwartungen und familiären Dynamiken. Betroffene werden häufig von ihren Eltern in eine Rolle gedrängt, in der sie für die jüngeren Geschwister verantwortlich sind. Sie werden zum Beispiel als «kleineAufgrund der hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden, neigen älteste Töchter dazu, besonders perfektionistisch zu werden. Sie setzen sich selbst unter Druck, um in allen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. headtopics.com

Sind Sie zum Beispiel auch für Ihre Freunde oder Ihren Partner eine Art Mutterersatz? Sie fühlen sich für andere immer verantwortlich und nehmen ihnen Dinge ab, die sie selbst erledigen sollten? Dann könnte das an Ihrer kindlichen Prägung liegen.

Älteste Töchter müssen oft als Erwachsene ihre Belastungen in jungen Jahren erst einmal verarbeiten. - pexels Auch ein professioneller Therapeut kann Ihnen dabei helfen, die tieferliegenden Ursachen des Syndroms zu verstehen und gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln.gedrängt zu werden, sollten Sie Ihr Umfeld miteinbeziehen. Sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrem Umfeld über Ihre Gefühle. Erklären Sie, wie Sie sich fühlen und welche Veränderungen Sie anstreben. headtopics.com

