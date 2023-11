Wie Barry Callebaut die Anleger zurückgewinnen will – Analyse zum Strategie-Update

Die Kundennachfrage ist inflationsbedingt zurückgegangen. Der Salmonellenvorfall in einer Schokoladenfabrik hat Kunden zur Konkurrenz wechseln lassen. Verpasste Finanzziele und etliche Managerwechsel haben die Investoren verunsichert.

