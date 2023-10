Widerstand gegen Verbot des Handels mit Nazi-Trouvaillen

30.10.2023 09:17:00 / Herkunft: tagblatt_ch

Der Aargauer SVP-Ständerat Hansjörg Knecht hat Überzeugungsarbeit geleistet: Von den 46 Mitgliedern des Ständerates haben gleich 43 seine Motion zum Erhalt der Schweizer Stärkeproduktion mitunterzeichnet. Entsprechend geräuschlos wurde der Vorstoss in der kleinen Kammer in der Herbstsession angenommen. Doch nun, kurz bevor sich die zuständige Kommission des Nationalrats über die Gesetzesanpassung beugt, formiert sich Widerstand.Hitlerbüsten, Hakenkreuzflaggen oder Handgranaten der Waffen-SS: In Ostschweizer Antiquitätenläden werden so viele Nazi-Trouvaillen gehandelt wie nie zuvor. Experten sind schockiert und bald könnte die Politik den Handel verbieten.Der FCSG ist Herr im eigenen Haus und will weiter unter die Top 4 – und was beim 3:1 gegen GC sonst noch aufgefallen ist Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

Handel, Nazi-Trouvaillen, Verbot, Widerstand