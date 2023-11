Whatsapp-Backups belasten bald das Cloud-Speicherlimit von Google-Konten

Backups der Chatverläufe von Whatsapp gehen bald zulasten des Cloud-Speicherlimits des eigenen Google-Kontos. Die Sicherung funktioniert also nur, wenn man über ausreichend Speicherplatz verfügt. Google hat eine weitreichende Änderung am Backup-Prozess für Whatsapp unter Android angekündigt. Wer die Sicherheitsfunktion künftig nutzen will, belastet damit das verfügbare Cloud-Speichervolumen seines Google-Kontos. Das Unternehmen veröffentlichte eine entsprechende 'Vorwarnung' in seinem.

Bisher wurde das Backup, das einmal täglich zur Verfügung steht, unter Android noch nicht angerechnet – anders als bei Whatsapp für iOS und iCloud. Allen Nutzern der Backup-Funktion 15 GB Cloud-Speicher zur Verfügung stellen. Das sei laut eigenen Angaben dreimal mehr als die meisten mobilen Plattformen anbieten. Einen Haken gibt es jedoch: Auch andere Google-Dienste wie Gmail, Fotos und Drive nutzen dieses verfügbare Volumen. Der Platz kann also schnell knapp werden, immerhin sind Backup-Größen von einem GB und mehr nicht unüblich

:

20MİN_DİGİTAL: Google betritt den Schweizer Smartphone-Markt mit dem Pixel 8 und Pixel 8 ProGoogle bringt seine Pixel-Phones offiziell in die Schweiz und versucht, die Schweizerinnen und Schweizer von einem Wechsel zu überzeugen. Der Fokus liegt auf der Fotografie und die Kamera des Pixel 8 übertrifft technisch sogar das iPhone 15 Pro. Die Software zur Bearbeitung von Bildern und Videos hebt sich ebenfalls von anderen Herstellern ab.



TAGESANZEİGER: Die Pixel Watch 2 von GoogleDie Pixel Watch 2 von Google ist eine Smartwatch, die äusserlich zu gefallen weiss: Das Display geht in einem eleganten Schwung scheinbar nahtlos ins Gehäuse über, was der Uhr eine monolithische Erscheinung gibt.



TAGESANZEİGER: G-Mail-Konten müssen reaktiviert oder aufgeräumt werdenWer ein seit längerem unbenutztes G-Mail-Konto hat, das nicht verloren gehen sollte, muss in den nächsten zwei Wochen reagieren. Und alle, die ihren Account behalten wollen, können die Gelegenheit für eine Aufräumaktion wahrnehmen.



TAGESANZEİGER: Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnetDer Warzenbeisser hat seinen seltsamen Namen, weil Bauern die Heuschrecke früher angeblich an ihren Warzen knabbern liessen – in der Hoffnung, dass die ätzenden Verdauungssäfte des Insekts ihre Warzen heilen. Heute ist der Warzenbeisser in Europa vom Aussterben bedroht – genauso wie viele andere Tiere und Pflanzen. Der ganze Planet steckt in einer Biodiversitätskrise, die sich dadurch äussert, dass Arten 10 bis 100 Mal schneller verschwinden als im Laufe der vergangenen zehn Millionen Jahre. Viele Forschende gehen davon aus, dass sich die Welt derzeit mitten in einem gigantischen Massensterben befindet – ähnlich dem Aussterben der Dinosaurier in der Kreidezeit. Und die Lage ist offenbar noch schlimmer als gedacht.Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnet . «Nach unseren Ergebnissen ist ein Fünftel aller europäischen Tier- und Pflanzenarten, über die es Informationen gibt, vom Aussterben bedroht, sagt Hochkirch, der am Musée national d'histoire naturelle in Luxemburg forscht



PRESSEPORTAL_CH: SC Johnson macht Fortschritte bei der Reduzierung von KunststoffverpackungenDer Bericht hebt die Fortschritte von SC Johnson bei der Reduzierung von Kunststoffverpackungen hervor und betont das Ziel, bis 2025 mindestens 25 % recycelten Inhalt in Kunststoffverpackungen zu verwenden.

