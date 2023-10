WGs werden immer beliebter: Anzahl der Wohngemeinschaften in der Schweiz steigt

2022 hat in der Schweiz die Anzahl neu gebildeter Haushalte mit mindestens drei Personen so stark zugenommen wie seit 2016 nicht mehr. (Symbolbild)Kaum freie Wohnungen und hohe Mieten: Das neue Immo-Monitoring von Wüest Partner zeigt, dass sich MieterInnen an die angespannte Situation auf dem Immobilienmarkt anpassen. Sie wohnen zunehmend in WGs.Die Herbstausgabe des «Immo-Monitorings» von Wüest Partner zeigt: Der Anteil an Wohngemeinschaften hat zugenommen.

Wüest Partner erwartet nicht, dass isch die Situation entschärfen werde. Gemäss Monitoring sollen die Mietpreise im kommenden Jahr um 3,8 Prozent ansteigen.des Beratungsunternehmens Wüest Partner weiterhin trübe. Wegen hoher Baupreise wird weniger gebaut. Das Angebot an Wohnungen in der Schweiz bleibt damit sehr knapp.

Konkret habe die Anzahl neu gebildeter Haushalte mit mindestens drei Personen letztes Jahr so stark zugenommen wie seit 2016 nicht mehr (+29'000). Laut der Studie sehen sich viele Menschen durch das knappe Wohnungsangebot sowie die steigenden Mieten zum WG-Leben «gezwungen». headtopics.com

Durch das knappe Angebot seien die Kaufpreise im zweiten Quartal 2023 weiter gestiegen. Eigentumswohnungen sind 3,4 Prozent und Einfamilienhäuser 1,2 Prozent teurer als in der Vorjahresperiode. Dank der gestiegenen Zinsen schwächt sich der Anstieg gemäss Wüest Partner allerdings ab. So sollen die Kaufpreise 2024 nur noch leicht anziehen: bei Eigentumswohnungen um 1,2 Prozent und bei Einfamilienhäusern um 0,3 Prozent, so die Prognose.Nicht nur bei privaten Objekten, sondern auch bei gewerblich genutzten Flächen zeigt sich die Knappheit. Im zweiten Quartal 2023 habe das Angebot im Vorjahresvergleich um 2,8 Prozent abgenommen.

Durch die abnehmende Kaufkraft der Bevölkerung wegen der Inflation dürften zudem Verkaufsflächen im Detail- und Onlinehandel weniger rentabel werden. Daher gehen die Studienautoren im nächsten Jahr von einem Mietpreisrückgang solcher Gewerbeflächen um 1,4 Prozent aus.Es bräuchte also mehr Bautätigkeit. Trotz der starken Nachfrage scheint der Studie zufolge aber keine Kehrtwende in Sicht. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Wohnen in Wohngemeinschaften wird immer beliebterAufgrund des knappen Wohnungsangebots und steigender Mieten sind immer mehr Menschen in der Schweiz bereit, in Wohngemeinschaften zu leben. Laut einer Studie von Wüest Partner ist die Anzahl der Haushalte mit mindestens drei Personen im letzten Jahr stark gestiegen. Die Preise für Mietwohnungen werden voraussichtlich weiter steigen. Auch der Kauf von Immobilien ist teurer geworden, wobei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser für die meisten Schweizer Haushalte mit zwei erwerbstätigen Personen unbezahlbar sind. Weiterlesen ⮕

Wohnsituation in der Schweiz: WGs boomen dank hoher MietenDie Aussichten in der Schweizer Bauwirtschaft sind laut einer Studie weiterhin trübe. Wegen hoher Baupreise wird weniger gebaut. Das hat Auswirkungen für die Bevölkerung. Weiterlesen ⮕

- Ab auf die Rheinfähre: Nicolas Jarry reist mit seiner Familie um die WeltDer Chilene bestreitet den Alltag als Tennisprofi mit seiner Familie. Weiterlesen ⮕

«Die Temperaturen erschwerten die Konzentration»: Cemal Dürüst arbeitet, wo es heiss istSeit 30 Jahren arbeitet Cemal Dürüst in der Glasi Hergiswil. Im Interview sagt er, was sich in dieser Zeit in der Glasproduktion alles verändert hat. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕