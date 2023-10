Wetter zum Wochenbeginn: Starker Föhn in der Schweiz und Kaltfront in Sicht

Schön anzusehen, aber oft von starkem Wind begleitet: Föhnwolken am Himmel. (Archivbild)Von Sonntag bis Montagnachmittag gibt es in der Schweiz starken Südföhn mit Föhnsturm von bis zu 100 Kilometern pro Stunde in den Alpentälern. Am Montag beendet eine Kaltfront die Föhnphase.am Sonntag schrieb. Verantwortlich dafür gewesen sei ein Starkwindbad in den unteren Luftschichten, das bei sich verstärkenden Temperaturunterschieden entstehe.

Die Kaltfront bringt ab Sonntagabend teils kräftige Regenfälle und allmählich Schnee bis 1500 Meter, wie SRF Meteo schrieb. Lokal könne die Schneefallgrenze gar tiefer sein. Am Dienstagmorgen gibt es laut SRF Meteo auf der Alpennordseite einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

Noch befinden sich Teile der Schweiz in einer Föhnlage. Das führte am Wochenende zu spektakulären Wolken. Leserinnen und Leser haben SRFÜber dem Niederhorn im Berner Oberland war eine Wolke in der Form eines Einhorn-Horns zu sehen, wie das Portal auf X postete. headtopics.com

