Wetter: Der Westföhn macht den Unterschied

So auch heute Freitag, als er zeitweise bis zum Vierwaldstättersee oder zur Region Thun hinuntergriff. Eine Gelegenheit, das Phänomen etwas genauer anzuschauen.Nachdem in der vergangenen Nacht eine Kaltfront die Schweiz ostwärts überquert hatte, setzte dahinter in Luzern am frühen Morgen kurz vor 7 Uhr der Westwind ein. Dieser räumte zunächst die relativ kühlere Luft in den unteren Schichten aus.

Wind- und Temperaturverlauf an der Messstation in Luzern. Kurz vor 05 UTC (7 Uhr Lokalzeit) setzte der Westföhn abrupt ein. Die Temperatur (rote Linie) stieg an, gleichzeitig nahm die Feuchtigkeit (grüne Balken) ab. (MeteoSchweiz)Föhn wird normalerweise mit einer alpenquerenden Strömung (Süd oder Nord) in Verbindung gebracht. Dass Föhneffekte aber auch bei einer alpenparallelen Strömung auftreten können, zeigt das Phänomen des Westföhns.

Mit dem hochaufgelösten Wettermodell COSMO-1E berechnete Rückwärtstrajektorien ausgehend von Luzern heute Morgen. Sie zeigen anschaulich den zurückgelegten Weg der Strömung den Voralpen entlang. (MeteoSchweiz)Einen guten Hinweis darauf, ob der Westföhn in Luzern eine Chance hat, gibt die Differenz des Luftdrucks zwischen Bern und Luzern. Als Faustregel gilt, dass diese mindestens 1 hPa betragen sollte. headtopics.com

Statistische Auswertung (kumulative Häufigkeitsverteilung) der Druckdifferenz zwischen Bern und Luzern bei Westföhn. Ab rund 1 hPa Druckunterschied steigt die Wahrscheinlichkeit für Westföhn rapide an. (MeteoSchweiz)

