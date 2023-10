Wetter: Am Nachmittag kommt die Kaltfront mit viel Regen

Am Nachmittag und Abend zieht eine Kaltfront über die Schweiz, es gibt viel Regen.Das Wetter in der neuen Woche beginnt zuerst regenfrei. Schauer setzt erst im Laufe des Nachmittags von Südwesten her verbreitet ein. Am Abend, lokal sogar noch tiefer. Am Dienstagmorgen ist im Osten zunächst noch Niederschlag zu erwarten. Anschliessend erfolgt von Westen her ein Übergang zu abwechslungsreichem Aprilwetter mit weiteren Regenschauern.

Die Temperaturen liegen an beiden Tagen bei etwa 14 Grad. Während es in höheren Lagen auf 2000 Metern am Dienstag nur 2 Grad und am Mittwoch 6 Grad sind.Die Wetterverhältnisse bleiben auch in der zweiten Wochenhälfte unbeständig und windig. Am Donnerstag erleben wir erneut einen kräftigen Föhnsturm. Allerdings ist diese Periode von kurzer Dauer: Schon am Nachmittag breitet sich Regen von Westen und Süden bis in den Osten aus.

