Wer Zivilisten umbringt, foltert und verschleppt, ist ein Terrorist. Nicht aber für die BBC, die sich weigert, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen

Die Weigerung der BBC, das T-Wort für die radikalislamische Hamas zu verwenden, ist umso befremdlicher, weil sich die BBC in ihrer Berichterstattung um eine ausgewogene Haltung bemüht, mit Korrespondenten in Israel, Gaza und den umliegenden Ländern.

Dabei fällt vor allem die Chefkorrespondentin Lyse Doucet auf, die Franco-Kanadierin bemüht sich tunlichst, die Scheusslichkeiten beim Namen zu nennen und nimmt Anteil am Schicksal der Zivilisten in Israel wie in Gaza.

Bei all diesem guten Willen erliegt indes auch die BBC handwerklichen Fehlern und unterstellte in ersten Meldungen ungeprüft Israel die gezielte Bombardierung des Al-Ahli-Spitals in Gaza. Die Korrektur erfolgte später, als der Schaden bereits angerichtet war. Und so sehen viele BBC-Kritiker diesen handwerklichen Fehler im Licht der Weigerung, die Hamas zu nennen, was sie ist: eine terroristische Organisation.

Die 3 Top-Kommentare zu""Gut, aber wer den Tod von Hunderten von Kindern in Gaza herbeiführt oder in Kauf nimmt, ist doch genauso ein Terrorist, auch wenn er dafür nicht Macheten, sondern Hightec-Waffen verwendet.Es gibt wesentliche Unterschiede. Israel hat eine Armee mit der Lizenz zum Töten, auch Wohngebiete, wenn man darunter feindliche Soldaten vermutet. Israel hat auch eine Gerichtsbarkeit mit der Lizenz der Inhaftierung.

Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, daß ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde; alle, die ihn heben wollen, werden sich gewißlich daran wund reißen.." Die Bibel Sach. Kap.12Die BBC muss aufpassen um nicht selber zur Zielscheibe zu werden.

