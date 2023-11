«Wenn man Fleisch essen will, muss ein Tier sterben»

Jagen und sich sonst nur vegetarisch oder vegan ernähren – dafür gibt es mittlerweile sogar einen eigenen Begriff: Jeganismus ist ein Ausdruck, der immer häufiger auf Social-Media-Plattformen zu finden ist.

Ganz stressfrei geht es für die Wildtiere aber auch nicht zu – das sagen zumindest Tierschützer und -schützerinnen. Immer wieder wird dabei vor allem die Treibjagd kritisiert. Eine weitere Gefahr bei der Treibjagd: Die aufgeschreckten Tiere würden immer wieder nur angeschossen und qualvoll im Wald verenden. Dennoch ist aus Sicht der Jägerinnen und Jägern die Treibjagd notwendig. «Wir müssen in den Bestand eingreifen und die Zahl der Wildtiere regulieren. Das geht nur mit Treibjagden», so Ronja Stöckli.

«Der ganze Wald wird immer mehr den menschlichen Bedürfnissen angepasst. Der Lebensraum der Tiere wird kleiner und gleichzeitig nimmt der Bestand zu», so Ronja Stöckli. Tierschützer und Tierschützerinnen halten dagegen: Das Ökosystem Wald sei durchaus in der Lage, sich selbst zu regulieren.

