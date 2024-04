«Wenn ich etwas mache, halte ich es besser aus»: Ukrainerin schickt ausgediente Rollstühle und Krücken von St.Gallen ins Kriegsgebiet

Vor zwei Jahren ist sie aus dem Krieg geflüchtet. Die Ukrainerin Olga Goncharova, die nun in Trogen wohnt, sendet Krücken und weiteres medizinisches Material in die Ukraine. Mit einer Konferenz im St.Galler Hotel Walhalla will sie jetzt weitere Hilfe ermöglichen.Schon nach den ersten Kriegstagen hatte Olga Goncharova das Glück, mit ihren Töchtern aus Kiew in die Schweiz gelangen zu können.

Auch am Tag danach ist das Staunen noch immer gross: Wie hat Bettina Surber diese Aufholjagd bloss geschafft? Und was steckt hinter dem Absturz von Dana Zemp? HSG-Politologe Patrick Emmenegger ordnet ein.Ich kann nicht rülpsen – eine unendliche Geschichte bis zur richtigen medizinischen Diagnose Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

Ukrainerin Rollstühle Krücken Kriegsgebiet Hilfe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«Wenn ich etwas mache, halte ich es besser aus»: Ukrainerin schickt ausgediente Rollstühle und Krücken von St.Gallen in ihr HeimatlandVor zwei Jahren ist sie aus dem Krieg geflüchtet. Die Ukrainerin Olga Goncharova, die nun in Trogen wohnt, sendet Krücken und weiteres medizinisches Material in die Ukraine. Mit einer Konferenz im St.Galler Hotel Walhalla will sie jetzt weitere Hilfe ermöglichen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Paar soll Ukrainerin getötet und ihr Baby entführt habenIn Deutschland wurde eine junge Mutter getötet und ihr Baby entführt. Ein Paar soll die schreckliche Tat bereits lange geplant haben.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zwölfjährige Ukrainerin mit Beinprothesen will zum Boston-MarathonJana Stepanenko, eine zwölfjährige Überlebende des Raketenangriffs auf Kramatorsk, plant beim Boston-Marathon mitzulaufen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Ich trug Katzenohren, darum sprach sie mich an»Thomas (30) und Maria (24) lernten sich auf einem Festival kennen und lieben. Nicht einmal die Sprachbarriere zwischen dem Schweizer und der Ukrainerin konnte ihrer Liebe etwas anhaben.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Prinzessin Ingrid-Alexandra wohnt mit Freund auf 40 QuadratmeterDie Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit soll mit dem 23 Jahre alte Magnus Heien Haugstad bereits zusammen wohnen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Der weite Blick der Bank WIR auf ihre ChefsDas Basler Geldhaus wechselt seinen CEO aus. Bis es aber soweit ist, vergeht noch ein ganzes Jahr bei der Bank WIR.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »