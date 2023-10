Wenige Wohneigentümer in Basel-Stadt

Bis auf eine sind alle Wohnungen in dieser Überbauung an der Lothringerstrasse verkauft.Alle sprechen von den eigenen vier Wänden, wenn sie ihre Wohnung meinen. Aber die wenigsten besitzen sie wirklich – besonders am Rheinknie.

Im Mieterland Schweiz sind nirgends so wenige Wohneigentümer zu Hause wie in Basel-Stadt. Nur jedes siebte Paar zwischen 30 und 50 Jahren könnte sich gemäss dem Immo-Monitoring 2024 von Wüest Partner eine Eigentumswohnung im Kanton leisten. Dabei geht man von Paaren aus, die mindestens 150 Prozent arbeiten.

