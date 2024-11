Wendepunkt im Ukraine-Krieg: Diese Lösungen zeichnen sich für 2025 ab

Entscheidende Erkenntnisse nach verrückten Tagen in der Ukraine und Russland: Diese Lösungen zeichnen sich für 2025 ab

Indem vor allem in Europa die «nukleare Psychose» geschürt wird, sollen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine infrage und bestenfalls verhindert werden. Dabei handelt es sich um eine altbewährte KGB-Strategie aus den Zeiten des Kalten Krieges zur Unterwanderung des Feindes. Bezeichnend dafür ist, dass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Angaben des Pentagons dementierte, Russland habe die USA über den Abschuss der Interkontinentalrakete vorgewarnt.

Parallel dazu stehen die Chancen für die Aufnahme echter Waffenstillstandsverhandlungen so gut wie seit dem Sommer 2022 nicht mehr. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zeigte sich in einem Interview mit dem konservativen US-Sender Fox verhandlungsbereit, indem er von einer der militärisch kritischsten Situationen seit der Schlacht um Kiew sprach.

Ob das allein genügt, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, darf indes bezweifelt werden. Vielmehr setzt Russland Präsident momentan alles daran, den scheinbar in greifbarer Nähe liegenden militärischen Sieg über die Ukraine zu finalisieren. Aber weder Moskau noch Kiew zweifeln daran, dass der neue US-Präsident der Treiber einer Friedensinitiative sein wird; und beide Seiten versuchen Trump auf ihre Weise zu beeinflussen.

