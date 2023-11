Weltvegantag: Dieser Kanton ist Spitzenreiter bei Milchalternativen

Den ersten Platz belegt der Überraschungskandidat: der Kanton Appenzell Innerrhoden. Die Innerrhoder scheinen aber vorwiegend sogenannte Substitarier zu sein. Das bedeutet, sie greifen zwar gelegentlich auf vegane Ersatzprodukte zurück, konsumieren jedoch auch weiterhin tierische Produkte. Denn bei den Fleischersatzprodukten belegen die Appenzeller nicht mehr den Spitzenplatz. In diesem Bereich führt wenig überraschend der städtische Kanton Zürich das Ranking an.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Streit um die Kosten einer Fremdplatzierung: Kanton Thurgau verliert gegen den Kanton St.GallenUm die Unterhaltskosten zweier Buben liefern sich die Kantone Thurgau und St.Gallen eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung. Umstritten ist, ab wann ihre Fremdplatzierung dauerhaft geworden ist. Denn davon hängt es wiederum ab, wer für sie zahlen muss.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kanton Luzern: Autofahrer versteckt sich nach Unfall auf A2 in HeckeIm Kanton Luzern ereigneten sich am Montagabend mehrere Unfälle. Nach einem Unfall auf der A2 hat sich ein Autofahrer in einer Hecke versteckt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Luzern / Autobahn A2: Lastwagen touchiert AutoBei einem Spurwechsel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden touchierte ein Lastwagen nach dem Reussporttunnel ein Auto.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton SH: Präventionskampagne zum richtigen ZeitpunktHeute ist der 'Nationale Tag des Einbruchsschutzes'. Ebenfalls heute lanciert die Schaffhauser Polizei – zusammen mit anderen Schweizer Polizeikorps - die Präventionskampagne 'Gemeinsam gegen Einbruch'.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Thurgau: Aktionen zum Tag des LichtsDie Kantonspolizei Thurgau führt am 2. November anlässlich des Nationalen Tag des Lichts Standaktionen in Frauenfeld, Kreuzlingen, Arbon und Rickenbach durch.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Glarus: Vorsorge bei möglichen Katastrophen und NotlagenFür das Bewältigen von Katastrophen und Notlagen ist der Kanton zuständig.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕