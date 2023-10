Weltsynode ohne konkrete Reformen – Papst sagt nicht viel

zu Ende gegangen. Die etwa 360 Bischöfe und katholischen Laien – erstmals auch Frauen – verabschiedeten eine Erklärung, die in strittigen Punkten vage blieb. Dazu gehört, wie die Rolle von Frauen in der Kirche aufgewertet wird und ob die Diskriminierung von Homosexuellen aufhören soll.

Die Abkürzung LGBT+ für verschiedenste sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – für viele Kirchenmänner ein Reizbegriff – fehlt ganz. Was die vielen Missbrauchsskandale in der Kirche betrifft, betonte die Synode die Bedeutung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie von Transparenz. Zudem müssten die Bischöfe gegebenenfalls Kontrolle von aussen akzeptieren.

Eine Synode hat nur beratende Funktion für den Papst. Als Kirchenoberhaupt hat er wie ein absoluter Monarch die alleinige Entscheidungsbefugnis. Das einzige Gremium, das die Kirche in grundlegenden Fragen verändern könnte, wäre ein Konzil. Solch eine Bischofsversammlung gab es zum letzten Mal in den 1960er Jahren. headtopics.com

