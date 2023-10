Weltsynode ohne konkrete Reformen

Auf ein Neues im nächsten Jahr: Ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen ist im Vatikan nach fast vier Wochen das Treffen der katholischen Weltsynode zu Ende gegangen. Die etwa 360 Bischöfe und katholischen Laien – erstmals auch Frauen – verabschiedeten eine Erklärung, die in strittigen Punkten vage blieb. Dazu gehört, wie die Rolle von Frauen in der Kirche aufgewertet wird und ob die Diskriminierung von Homosexuellen aufhören soll.

Die 40-seitige Erklärung wurde zum Abschluss in allen Punkten mit Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen. Allerdings gab es auch bei dem mühsam ausgehandelten Kompromisspapier bei einer ganzen Reihe von Themen Gegenstimmen. Der grösste Widerstand regte sich bei der Frage, ob Frauen künftig zum Diakonat zugelassen werden. Als Diakoninnen könnten sie Hochzeiten und Beerdigungen abhalten, aber keine Gottesdienste.

Bei diesem Thema gab es 69 Gegenstimmen. Zwar heisst es in der Erklärung allgemein: «Es besteht dringender Bedarf, dass Frauen an Entscheidungsprozessen teilnehmen und verantwortungsvolle Aufgaben in Seelsorge und Dienst übernehmen.» Zum Diakonat gebe es aber «unterschiedliche Standpunkte». «Einige fürchten, dass dieser Wunsch Ausdruck einer gefährlichen anthropologischen Verwirrung ist und die Kirche damit dem Zeitgeist nachgäbe. headtopics.com

Auch die Formulierungen zum Thema Homosexualität blieben unkonkret. In der Erklärung hiess es nur, manche Fragen «wie diejenigen im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung» seien umstritten. Deshalb solle man sich Zeit nehmen, «ohne einfachen Urteilen nachzugeben». Die Abkürzung LGBT+ für verschiedenste sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – für viele Kirchenmänner ein Reizbegriff – fehlt ganz.

Die Weltsynode – offiziell die 16. Bischofssynode – gehört zu den grossen Reformvorhaben von Franziskus. Erstmals waren die Bischöfe nicht mehr unter sich, sondern auch Katholiken ohne Amt dabei. Insgesamt wurde das gute Miteinander gelobt: Anders als früher sass man nicht mehr hierarchisch geordnet, sondern gleichberechtigt an runden Tischen. Länger als drei Minuten durfte niemand reden. headtopics.com

Weltsynode ohne konkrete Beschlüsse: Weiter im nächsten JahrFast vier Wochen hat die katholische Weltsynode beraten. Erstmals sassen bei den Bischöfen auch Frauen am Tisch. Zum Schluss gibt es eine gemeinsame Erklärung – allerdings mit mageren Ergebnissen. Weiterlesen ⮕

Aktuelle News aus St.Gallen und UmgebungHier finden Sie aktuelle Nachrichten, Bilder und unterhaltsame Geschichten aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Die Kantonspolizei St.Gallen gibt Informationen zu semistationären Radaranlagen im Kanton bekannt, während die Stadtpolizei für die Standorte in der Stadt St.Gallen verantwortlich ist. Weiterlesen ⮕

Wittenbach SG: Unfall beim AbbiegenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Arnegg SG: Einbruch in BaustellenmagazinAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Erstfeld UR: Fahrzeugbrand auf der A2Aktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Arth SZ: Arbeiter erheblich verletztAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕