Ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen ist in Rom das Treffen der katholischen Weltsynode mit einem Festgottesdienst im Petersdom zu Ende gegangen. Nach fast vier Wochen verabschiedeten die etwa 360 Bischöfe und katholischen Laien am Samstagabend eine gemeinsame Erklärung, die in strittigen Punkten allerdings eher vage blieb. Dazu gehört, wie die Rolle von Frauen in der Kirche aufgewertet wird und ob die Diskriminierung von Homosexuellen aufhören soll.

Der grösste Widerstand regte sich bei der Frage, ob Frauen künftig zum Diakonat zugelassen werden. Als Diakoninnen könnten sie Hochzeiten und Beerdigungen abhalten, aber keine Gottesdienste. Bei diesem Thema gab es 69 Gegenstimmen. Zwar heisst es in der Erklärung allgemein: «Es besteht dringender Bedarf, dass Frauen an Entscheidungsprozessen teilnehmen und verantwortungsvolle Aufgaben in Seelsorge und Dienst übernehmen.

Erstmals waren bei einer solchen Synode die Bischöfe nicht mehr unter sich. Weiterhin stellten sie die grosse Mehrheit, doch durften auch etwa 70 Nichtkleriker dabei sein, unter ihnen 54 Frauen. Dass sie gleichberechtigt mit den Bischöfen an runden Tischen zusammensassen und genau so viel Redezeit bekamen wie die männlichen Oberhirten, wurde von Beobachtern als eigentlichen Fortschritt des Treffens gewertet. headtopics.com

Ich wäre natürlich froh gewesen, vor allem für die Kirche in der Schweiz, dass wir klarere Zeichen gehabt hätten. Autor: Helena Jeppesen-Spuhler Vertreterin für den Kontinent Europa Trotz der wenig konkreten Resultate zeigt sich Helena Jeppesen-Spuhler gegenüber SRF News einigermassen zufrieden: «Ich wäre natürlich froh gewesen, vor allem für die Kirche in der Schweiz, dass wir klarere Zeichen gehabt hätten.

Für mich ist es manchmal ein bisschen zu langsam, aber ich sehe, man will alle mitnehmen. Autor: Felix Gmür Bischof von Basel Auch Bischof Felix Gmür hatte sich vom Abschlussdokument mehr erhofft, wie er zu SRF News sagt. «Die Mühlen mahlen langsam.» Es gehe um zwischenmenschliche Beziehungen und Abläufe, wie man zu Entscheidungen kommt. «Und um hier etwas Gutes definieren oder ins Werk setzen zu können, ist es gut, wenn man sich kennt. headtopics.com

