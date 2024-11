Weltklimakonferenz in Baku: deutliche Steigerung der Klimahilfen für Entwicklungsländer

Viele Länder, besonders die ärmsten, leiden unter den Folgen des menschengemachten Klimawandel s, wie z.B. schweren Dürren. Doch auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan wurde eine Einigung erzielt: Die Klimahilfen für Entwicklungsländer sollen deutlich erhöht werden. Bis 2035 sollen jährlich mindestens 1,3 Billionen US-Dollar fließen, davon 300 Milliarden vorrangig aus den Industrieländern.

Mit diesem Geld sollen Entwicklungsländer mehr Klimaschutzmaßnahmen finanzieren und sich an die Folgen der Erderwärmung anpassen können, wie z.B. häufigere Dürren, Stürme und Überschwemmungen. Bisher mobilisieren die klassischen Industrieländer jährlich etwa 100 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen. Der Bedarf an externer Hilfe liegt laut einer unabhängigen UN-Expertengruppe jedoch bei rund einer Billion US-Dollar pro Jahr bis 2030 - und sogar 1,3 Billionen bis 2035. Um die 1,3 Billionen jährlich aufzutreiben, sollen laut Einigung auch die multilateralen Entwicklungsbanken deutlich mehr Kredite an Entwicklungsländer vergeben, beziehungsweise deren Schulden erlassen. Über das öffentliche Geld und das der Banken sollen mit Hebelwirkung auch in großem Stil private Investitionen angestoßen werden, die ebenfalls als Klimafinanzierung gezählt werden. Außerdem sollen weitere Geberländer ermuntert werden, sich an der Finanzierung zu beteiligen

Klimawandel Klimaschutz Klimahilfen Entwicklungsländer Baku

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

UN-Klimagipfel: Inselstaaten erwarten Milliarden-HilfenEntwicklungsländer und bedrohte Inselstaaten fordern milliardenschwere Klimahilfen von den Industrienationen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Weltklimakonferenz COP29 in Baku: Albert Rösti im GesprächAPP_Rösti_Inti_Baku_COP29

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Weltklimakonferenz COP29 in Baku: Albert Rösti im GesprächAPP_Rösti_Inti_Baku_COP29

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Weltklimakonferenz COP29 in Baku: Albert Rösti im GesprächAPP_Rösti_Inti_Baku_COP29

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Weltklimakonferenz in Baku: Baerbock greift Gastgeber anKlimahilfen in Billionenhöhe sorgen für Streitigkeiten auf der Weltklimakonferenz in Baku. Baerbock griff nun das Gastgeberland Aserbaidschan.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Weltklimakonferenz in Baku / Caritas fordert faire KlimafinanzierungLuzern (ots) - Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan geht diese Woche zu Ende. Grosser Streitpunkt war die Frage, wie viel Geld armen Ländern zur Verfügung gestellt werden...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »