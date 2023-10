Das Planungsteam von Herzog & de Meuron hat am Richtprojekt mitgearbeitet.Das Wellisareal in Willisau LU soll sich wandeln. Die lokaleplant, das Industriegebiet in eine moderne Zentrumszone umzubauen. «Das Wellisareal liegt an zentraler und gut erschlossener Lage», heisst es in einer Mitteilung. Das Ziel sei es, zwischen Bahnhof und Altstadt ein neues Eingangstor zu schaffen.

Auf dem Areal, wo seit den 1930er-Jahren Möbel hergestellt werden, sollen künftig rund 300 Wohnungen entstehen. Aber auch Gewerberäume und Freiflächen sind geplant, heisst es weiter.Der Norden des Areals soll weitestgehend unverändert bleiben, während im Süden neue vierstöckige Wohnblöcke geplant sind. Mit diesem Projektnicht nur einen Mehrwert, sondern auch Raum für zusätzliche Neubauten und Freiräume schaffen.

Wie aus der Regierungsmitteilung zu entnehmen ist, wurde bereits 2021 ein Testplanungsverfahren durchgeführt. Dabei haben Grundeigentümer, die Stadt Willisau und das Planungsteam von Herzog & de Meuron gemeinsam ein Richtprojekt entwickelt.aufgelegt. Somit haben alle Bürger die Gelegenheit, ihre Meinungen zu dem Projekt zu äussern. headtopics.com

Auf diese Weise beginnt auch die nächste Etappe des Projekts – eine öffentliche Mitwirkung sei erwünscht. Wer Anregungen oder Einwände hat, soll sich direkt an die Stadt Willisau wenden.zur öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen. Die Stadt stehe auch an diesem Anlass zu Fragen und Auskünften zur Verfügung.

