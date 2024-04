Weitere Todesopfer und Vermisster nach Lawinenunglück in Zermatt

Nach dem Lawinenunglück vom Ostermontag in Zermatt VS mit drei Toten und einem Verletzten ist eine weitere Person als vermisst gemeldet worden. Dabei handelt sich dabei um einen 30-jährigen Mann. Es sei davon auszugehen, dass auch dieser von der Lawine erfasst wurde, teilte die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mit. Eine neuerliche Suchaktion im betroffenen Gebiet am Dienstagnachmittag blieb erfolglos.

Die Kantonspolizei stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen des Vermissten, hiess es weiter. Inzwischen konnten zwei weitere Todesopfer formell identifiziert werden. Es handelt sich dabei um einen 58-jährigen Schweizer und eine 25-jährige Kanadierin. Bereits am Dienstag war der Tod eines 15-jährigen US-Amerikaners bestätigt worden

