Weitere IT-Spezialisten verlassen die Credit Suisse

Nach einem kurzen Gastspiel bei der «neuen» UBS wechselt die ehemalige IT-Chefin der Credit Suisse, Joanne Hannaford, zur Deutschen Bank, wie finews.ch Anfang Woche berichtete. Damit stiegen auch die Befürchtungen, dass weitere IT-Spezialisten der Credit Suisse die Schweizer Grossbank verlassen könnten – und diese scheinen sich nun zu bewahrheiten.

So will das Online-Portal «efinancialcareers» erfahren haben, dass neben Hannaford auch fünf Mitglieder des IT-Führungsgremiums der Investmenbank gegangen sind: Alex Roigarts, Sreej Menon, Robert Nelson, Niranjan Reddy und Steve Pegg. Sie gehen offenbar auf eigenen Wunsch. Die UBS hat keine Stellungnahme abgegeben.Roigarts, der 2002 als VP zur CS kam, war bekannt für den Aufbau des algorithmischen Aktienhandelssystems der Bank.

Nelson war der leitende Technologie-Architekt der Investmentbank. Reddy war 26 Jahre bei der Credit Suisse und leitete die IB-Technologie in Asien. Pegg war Leiter der Front-Office-Risikotechnologie.

Weiterlesen:

finews_ch »

UBS baut in Spanien laut Medienbericht 147 Credit-Suisse-Arbeitsplätze abDie UBS streicht im Rahmen der Integration der Credit Suisse offenbar zahlreiche Stellen in Spanien in der früheren CS Investment Bank sowie in weiteren Bereichen. Weiterlesen ⮕

Credit Suisse: Neue Strategie sorgt für UnsicherheitDas Management der Credit Suisse in Zürich hat Schwierigkeiten, die Bedenken der Mitarbeiter und Anleger zu zerstreuen, während über die Sanierungspläne der Bank spekuliert wird. Der Tessiner Regionalleiter ist sich jedoch des guten Rufs der Bank in der Tessiner Geschäftswelt sicher. Die Credit Suisse beschäftigt etwa 560 Mitarbeiter in der Südschweiz. Weiterlesen ⮕

Francesca McDonagh: Frühere CS-Managerin übernimmt CEO-Posten bei deutschem FondsspezialistenDas frühere Credit Suisse-Geschäftsleitungsmitglied Francesca McDonagh wechselt nach Deutschland. Weiterlesen ⮕

Ausblick: Forbo senkt JahresprognoseDem Spezialisten für Bodenbeläge und Förderbänder machen die schwache Marktdynamik und der starke Franken zu schaffen. Weiterlesen ⮕

Easyjet hat keine Lust auf eine weitere deutsche BasisIhre Luftfahrt-News Weiterlesen ⮕

Air France und Gol verlängern strategische Partnerschaft um weitere zehn JahreDie Fluggesellschaften Air France und Gol haben eine Vereinbarung zur Verlängerung und Verstärkung ihrer strategischen Partnerschaft für die nächsten zehn Jahre unterzeichnet. Sie gewähren sich gegenseitig Exklusivität auf Strecken zwischen Europa und Brasilien und wollen ihre kommerzielle Zusammenarbeit ausbauen. Die Partnerschaft deckt mehr als 99 Prozent der Nachfrage zwischen Brasilien und Europa ab und bietet den Kunden verbesserte Erfahrungen und ein integriertes Produkt. Weiterlesen ⮕