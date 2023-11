Weingut Niro: Authentische Weine für die Seele aus dem Fricktal

Monika Wenger (links) und Romina Wieser wissen auf dem Niro-Weingut bestens Bescheid, auch wenn die Besitzerin Nicole Robatel ferienabwesend ist. Hans-Peter Widmer PreviousNext Im aargauischen Fricktal und in der zur fusionierten Gemeinde Mettauertal gehörenden Ortschaft Wil, fünf Autominuten von der schweizerisch-deutschen Landesgrenze am Rhein entfernt, wird natürlich deutsch gesprochen.

Aber beim letzten Haus an der Kappellenstrasse wird man mit «Bienvenue» begrüsst und auf «Les vins de Nicole Robatel» aufmerksam gemacht: «Authentische Weine für die Seele, biodynamisch und naturnah aus dem Fricktal», heisst es dann weiter auf Deutsch. Voila! Das ist die Anschrift des Weingutes Niro . Der Name «Niro» leitet sich aus den beiden Anfangsbuchstaben der 57-jährigen Besitzerin ab. Nicole Robatel ist französischsprachige Freiburgerin. Sie kam als Au-pair-Mädchen in den Aargau, blieb hier hängen und erfüllte sich im «Rüebliland» ihren Traum vom Weinba

:

SCHWEİZERBAUER: Bio-Weingut mit FrauenpowerEin Winzerinnen-Trio behauptet sich in einer Nische des aargauischen Weinbau s.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Neue Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant «Elf» öffnet in ZürichAb kommenden Mittwoch öffnet mit dem «Elf» eine zauberhafte Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant mit winterlicher Atmosphäre. An bester Lage der Limmatstadt, auf der geräumigen Terrasse vom Kongresshaus Zürich, bietet das Pop-Up beste Drinks und Glühwein in einer feierlichen Bar, Winterköstlichkeiten in schmucken Gondeln und Tapas mit Zürichsee-Sicht.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: – Wie sich Berndeutsch verändert: «Kein Berner sagt ‹Ig liebe di›»Lara Siegenthaler (22) aus Steffisburg und Fredi Frutschi (66) aus Bern engagieren sich für die Berner Mundart. Sie erklären, worauf es ankommt.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Thomas Hutter nimmt sich aus dem Rennen: Nur noch drei Kandidierende für Gemeinderatssitz in TübachFür die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates sind in Tübach vier gültige Wahlvorschläge eingegangen. Zur Auswahl stehen am Sonntag, 17. Dezember, zwar tatsächlich vier Kandidierende, doch Thomas Hutter würde eine Wahl nicht annehmen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

BILANZ: Die Seele von Piaget: Ein kleines Dorf im Neuenburger JuraDie Marke Piaget wurde 1874 im kleinen Dorf La Côte-aux-Fées im Neuenburger Jura gegründet. Hier werden immer noch die Uhrwerke hergestellt. Der ehemalige Patron Yves Piaget erzählt von den Tugenden, die ihn in diesem protestantischen Milieu geprägt haben.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen »