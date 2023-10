Wein und Autos: AB plant höhere Perrons

Roland Steingruber von den Appenzeller Bahnen (AB) ist für die Planung der Gleisanlagen am Burggraben und der neuen Haltestellen am Spisertor verantwortlich. Diese müssen gemäß dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) so gestaltet werden, dass Rollstuhlfahrer selbstständig in die AB-Kompositionen rollen können. Dafür sind höhere Perrons erforderlich.

