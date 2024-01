Weihnachtsbäume weiterverwenden: Tipps für die Nach-Weihnachtszeit

Jedes Jahr werden bis zu 1.4 Millionen Christbäume in der Schweiz verkauft. Und wenige Tage nach Weihnachten liegen sie dann zu Tausenden auf den Strassen und werden entsorgt. Die meisten davon landen wohl in einem Entsorgungsbetrieb und werden dort für die Wärme- und Stromversorgung verbrannt. Doch es gibt auch einfache Lösungen, um den Baum weiterzuverwenden. Holz des Baumes im Garten nutzenIm Januar und Februar könnte es nochmals richtig kalt werden.

Mit den Ästen des Christbaums kann man seine Beete im Garten bedecken – und so die Gartenpflanzen etwas vor Wind und Kälte schützen. Netter Nebeneffekt: Die Tannenzweige sind ein toller Schutz vor Schnecken, denn diese mögen den intensiven Geruch nicht. Sollte Schnee oder Wind den Pflanzen im Garten zu schaffen machen, dann erfüllen die Äste der Bäume als Stützen einen Zweck. Das Holz des Christbaums lässt sich aber auch gut trocknen – mindestens ein Jahr lang – und dann zum Einheizen des Holzofens oder des Lagerfeuers draussen verwende





